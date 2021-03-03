柯姓富商遭擄人勒贖3000萬元獲釋，警匪在高雄槍戰，主嫌李育儒遭擊斃，5名共犯中有1對母女檔，女兒在逃，其餘4嫌落網，警方追回1700多萬元贖金，嫌犯還用贖金買了槍戰被打爆的BMW名車、鑽戒。

柯姓富商遭綁畫面曝光 3000萬贖金追回1700萬。(廖素惠/嘉義傳真)

李嫌集團在按摩會館停車場綁架柯姓富商的畫面曝光。（廖素慧翻攝）

李育儒夥同陳、張、凌等3男、凌男的同居人吳姓婦人及其盧姓女兒涉嫌綁架柯姓富商，去年9月即盯上肉票，疑似有人要裝GPS而接近他開的保時捷，他以為是偷車賊，後來張嫌趁機裝GPS，並在柯家附近租屋以監控柯男行蹤。

李嫌開黑色休旅車取贖金的畫面曝光。（廖素慧翻攝）

嘉義市長黃敏惠頒發慰問金慰問警方辛勞，嘉義市警察局長黃建榮代表接受。（廖素慧攝）

李嫌用贖金買白色BMW被打爆，彈痕累累。（廖素慧攝）

今年1月24日凌晨李、陳男、吳姓母女開銀色自小客車，到嘉義市中興路一家高檔按摩會館外，盧女開銀色自小客車，另外3嫌疑持槍強押柯男連同保時捷開走，押柯到嘉義縣國民黨部附近，再由李嫌開黑色休旅車到嘉義區監理所停車場取贖金3000萬元後，李嫌才通知放人。

嘉義市警察局長黃建榮表示，目前追回1700多萬元贓款，包括1000多萬現金及凍結500多萬存款，被害人不敢聲張，警方獲知消息，策動被害人報案，成立專案小組積極偵破，持6張拘票、15張搜索票，兵分6路到高雄查緝。

警政署長陳家欽慰問警方辛勞，嘉義市刑大隊長賴欣宏轉述表示，偵破此案是團隊合作的成果，因為歹徒凶悍拒捕，陳署長肯定並支持員警正確用槍，且表示若他在現場也會正確用槍。

嘉義市一分局偵查隊長邱國揚表示，偵辦過程中清查至少5000個監視器，過濾出3000個畫面去勾稽綁匪犯案的行跡，逮捕4嫌，盧姓女嫌在逃，起獲李嫌開用的白色BMW、涉案的銀色自小客車及黑色休旅車，價值約70萬的萬國錶、鑽戒、制式槍枝2支、空氣槍2支及毒品等物證。

(中時 )