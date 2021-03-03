美國散戶太威了，不僅推升GameStop、AMC上演瘋狂軋空行情，更有資產管理公司VanEck相中鄉民爆炒股票，推出追蹤社群平台熱門股的ETF，藉此吸引市場投資人目光，預計這檔股票代碼BUZZ.US的ETF將於周四（4日）掛牌上市。

Insider報導，鄉民爆炒股的專屬ETF名為「VanEck Vectors Social Sentiment ETF」（代碼BUZZ.US），追蹤市場情緒的平台包括Reddit、推特、StockTwits等，找出投資人最看好的個股。

BUZZ將從社群網路、新聞和網誌等文章，由分析系統過濾後，判斷市場情緒對個股多空的看法。這檔ETF目前納入75檔市值超過50億美元的美國股票，包括推特、臉書、亞馬遜、特斯拉、運動博彩商Draftkings等，預計每月進行資產再平衡。

美國「散戶之王」Dave Portnoy周二在視頻中為這檔ETF打廣告。他表示，有新的ETF問世，他將參與其中，並以自己面子和聲譽背書。BUZZ用演算法選股，Portnoy也是該ETF演算法公司的股東。

MarketWatch報導，CFRA的ETF暨共同基金研究主管Todd Rosenbluth表示，該檔ETF受外界關注，除了Portnoy的影響力之外，對於觀望GameStop軋空風暴的人來說，投資ETF相對較安全，畢竟ETF納入股票成分多元。

但也有人提出警告，Portnoy這些網紅透過推文就能影響市場，他們直接參與該ETF發行，對於操縱市場和潛在利益衝突很難界定。他們的推文和公開發言就足以改變個股股價和資產投資組合。

(中時新聞網)