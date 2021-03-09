近期受到同通膨率、美債殖利率陡升等因素，美股迎來較大幅度的回調，以科技股為主的那斯達克100指數更是回檔超過10%，陷入修正，道瓊工業指數則是從近月高點來看，其實跌幅還不到1%。然而，帶動去年美股大漲的科技股欲振乏力，導致道瓊、那指100分歧創28年來最大，體現成長股與價值股的板塊輪動。

綜合外媒報導，受到經濟復甦速度快於預期，金融市場近期面臨震盪，FBB Capital Partners 研究部門主管 Mike Bailey指出，投資人看好經濟前景，希望透過估值來尋找合理走勢的成長股，並押注基本面改善題材，讓道瓊指數近期走勢低於市場震盪規模。

美國10年期公債殖利率數度突破1.6%門檻，讓科技股等股票的收益率備感壓力，投資人也開始尋找新的投資標的，研究報告指出，目前資金顯示流向與經濟周期緊密相關的股票。

羅素 1000 指數當中成長股、價值股相對股息比率已經降至去年5月水平，這種趨勢代表投資人更青睞周期性股票。

追蹤美國具領導地位價值型股票ETF「Vanguard Value ETF」(美股代號：VTV)，美國具領導地位的大型成長股ETF「Vanguard Growth ETF」(美股代號：VUG)，以成長股開始明顯走弱的2月12日來看，VTV這段期間為上漲3.97%，VUG則是下跌9.58%。

價值股與成長股的「信仰之戰」，也在投資策略分成兩大派，最知名的價值投資人莫過於美國股神巴菲特。去年股災爆發前，巴菲特還搶進航空股與銀行股，隨著災情引爆，巴菲特持有1個多月就出清航空，波克夏2020年首季淨損近500 億美元，讓許多人跌破眼鏡，巴菲特也罕見大規模買進蘋果，打破巴菲特不買進科技股原則，甚至是成為目前波克夏最大持股。不過，巴菲特在日前重新調整布局，去年下半年開始大量買進雪佛龍，近月大賺12億美元。

至於成長股的代表，有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood所掌管的全球最大的主動型ETF方舟投資（ARK Investment Management, ARK），投資專注在顛覆和破壞式創新，去年投資電動車大廠特斯拉等標的獲得巨大成功，但隨著這次跌勢，吐光2021年以來所有漲幅。

高盛分析師David Kostin指出，目前市場雖受到通膨、殖利率陡升衝擊，但依照歷史經驗來看，實際利率上升，股票基金通常會有更多資金流入，所以包括高盛等華爾街投行，仍相當看好美股後市表現。

不過，從整體大盤指數來看，美股仍未走進熊市的情況，價值股與成長股之爭，從追蹤標普500指數的「Vanguard 500 Index Fund ETF」(美股代號：VOO)走勢來看，雖近月走跌，但從去年股災後大漲70%，剛好介於VTV、VUG中間，透過大盤表現把握最佳報酬。

(中時新聞網)