台股加權指數在2月創歷史新高後，進入高檔震盪，近半年來獨占鰲頭的大型權值股落入盤整，反而是中小型股活繃亂跳。對照2月台股基金表現，主動式基金向前衝鋒，統一奔騰基金、統一黑馬基金單月績效13％，不但是台股基金冠、亞軍，漲幅還超越所有加權指數正向兩倍ETF。

順應景氣循環與全球總經情勢，今年台股正在轉換風格，由去年的大型股、科技股一支獨秀，轉變為傳產股與中小股加入輪動，由於指數面臨上檔壓力，往上空間有限，由經理人選股操作的台股基金，將比追蹤大盤指數的ETF更有表現空間。

依投資屬性，統一奔騰基金是科技股票型，統一黑馬基金是一般股票型，兩檔都是長青基金。科技股是長線趨勢，傳產股在今年將逐季好轉，原物料類股重啟景氣行情，積極型的投資人可選擇統一奔騰基金，穩健型的投資人可選擇統一黑馬基金，定期定額布局。

基金績效不能只看短期，中長期也須有持續穩定回報，才能放心長期定期定額。統一黑馬基金成立26年，定期定額績效不論是短期的1年、2年，中期的3年、5年，長期的10年，都贏過加權指數與同類型平均，且各期間排名全都在前四分之一。

統一投信台股團隊表示，美國新任總統拜登政府順利執政，新推出的1.9兆美元財政刺激方案可望在3月落實推動，歐、美疫情在疫苗全面施打後已逐漸降溫，由於去年基期低，今年各國GDP都會較去年增長，全球三大央行一再強調低利率與貨幣寬鬆政策不變。

總體來看，今年沒有大型系統風險，資金行情加上景氣行情，台股持續看多，短期會有漲多獲利回吐的調整，但沒有看空的理由。台股受惠於全球5G、AIoT、新能源車等大趨勢，由半導體產業領軍的科技股仍是投資主流，配置上不可缺少；疫情受害的傳統產業各行各業都在輪流復甦，全球原物料、金屬礦產快速上漲，有利原物料相關概念股，傳產、原物料股依景氣循環周期布局。

統一黑馬基金目前主要持股為半導體產業裡與AI、數據中心升級相關的族群，受惠電動車發展的車用電子，受惠宅經濟的電腦與平板週邊，以及供需失衡的貨櫃航運等。

(工商 )