台股在漲多下，短線遇通膨升溫、美債殖利率彈升等雜音，震盪開始加大。投信法人指出，因企業獲利與總體經濟年增率將在第一季至第二季相繼見頂，加上資金動能將在下半年趨緩，以及技術面加權指數與十年線乖離過大，預期3月甚至進入第二季後，台股震盪將更形加劇，建議操作上選股不選市。

台新主流基金經理人沈建宏表示，農曆年後漲多或漲價概念股可留意減碼停利機會，並留意高股息與落後補漲個股或族群機會。

沈建宏指出，外資2020年大賣台股5千億元，歷史經駼來看，隔年轉為買超台股機會大。另一方面，弱勢美元有利熱錢返回亞洲市場，台股股息殖利率在亞股相對突出，熱錢將持續尋找台股投資機會，預估2021年外資可望回補台股。

在基本面上，雖然台股企業獲利年增率可能於第一季見頂，但第三季單季獲利將創歷史新高，全年獲利成長幅度有機會達二位數，台股中長線仍看好，對股市的修正不必悲觀。

類股操作上，持續看好2021年汽車及車電供應鏈，以及景氣逐季復甦的伺服器供應鏈，另外，高股息個股也可納入選股標的，提升持股的防禦能力。

(工商 )