半導體設備製造商艾司摩爾周三宣布，已經延長與中芯國際的設備訂購合約，至今年底到期。

中芯國際於周三稍早發表聲明，揭露了一項採購協定，稱已支付艾司摩爾12億美元的工具設備採購。

艾司摩爾於周三稍晚發出聲明稿，表示該協定始於2018年，原定2020年底到期，然雙方於二月達成新協議，將期限延長至2021年底。

艾司摩爾周三的聲明表示，與中芯國際的批量採購協議是關聯到名為深紫外光刻機(DUV)較舊的技術。艾司摩爾執行長Wennik先前於一月曾表示，如果公司能將較舊技術賣給中國，對公司將有極大獲益。艾司摩爾去年140億美元營收，有17%來自中國。

艾司摩爾為全球用於製造晶片的光刻機設備最大的供應商，其生產的極紫外光刻機(EUV)為製造先進晶片關鍵性的生產工具。

美國商務部則於去年12月將中芯國際列入貿易黑名單，要求美系半導體設備供應商在供貨中芯國際之前，需事先獲得商務部准許。

然而美國對中芯的抵制，為早於商務部的正式規定。美前總統川普的行政團隊早於2019年已經開始對艾司摩爾施壓，要求荷蘭官員取消對中國的EUV銷售許可；根據目前的紀錄，荷蘭官方至今仍未批准任何對中國的EUV銷售。

(時報資訊)