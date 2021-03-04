高雄市政府公開大林蒲遷村安置計畫書（草案）後，有部分人士拿紅毛港及桃園航空城遷村方式來比較，認為大林蒲遷村條件不如兩者。市府表示，大林蒲是以專案優惠補償條件推動遷村，絕對優於紅毛港，也不比桃園航空城遜色。

市府說明，最大的不同在於桃園航空城是採取「區段徵收」方式辦理遷村，以土地「市價」補償，地主只能選擇領現金或申領「抵價地」；大林蒲遷村則是創全國先例，以「住商土地1坪換1坪」方式「專案協議價購」，與安置地區土地等面積交換，住換住、商換商，不計較兩地地價差額，非住商土地則以「查估市價加4成（即市價1.4倍）」補償。

目前，大林蒲當地土地市價約每坪7到9萬元，安置地區土地市價則約每坪28到35萬元不等，土地所有權人如選擇「換地方案」，則1坪換1坪，不用再補差額，就能換得高價值土地，且未來還有發展及上漲空間。

在地上物（房屋）補償方面，桃園航空城依估價師查估的市價補償，且合法房屋與違建的補償不同；大林蒲則是參考民間公會團體提供的全新重建單價標準，無論房屋合法與否，一律以專案全新重建價格補償，且補償標準也會加計物價調整。

(中時 )