新衛星照片顯示，北韓可能試圖在主要核子設施提煉鈽來製造更多核武，數週前北韓領導人金正恩誓言要擴大核武軍備。

關注北韓情勢網站「北緯38度」（38 North）表示，根據衛星影像，在寧邊核子設施停止運作2年的蒸汽廠開始運轉。從2月底和3月初起，這座蒸汽廠的煙囪好幾次被看到在冒煙。

北緯38度昨天表示，這意味「可能正在進行使用過核燃料再處理準備作業，以提煉鈽用來製造北韓核武」。但北緯38度補充指出，「這也可能僅意味這座設施為處理放射性廢料做準備」。

本週稍早，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）表示，北韓境內部分核設施持續運轉，並指出寧邊一間為放射化學實驗室所用的蒸氣廠正在運作。那座實驗室負責將從反應爐取出的使用過燃料棒提煉鈽。

根據國際原子能總署網站，葛羅西告訴國際原子能總署理事會說：「北韓的核活動仍引發嚴重關切。北韓持續進行核計畫明顯違反聯合國安全理事會（Security Council）相關決議，令人深感遺憾。」

(中央社)