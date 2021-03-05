國際間部分機構法人投入比特幣市場，加上名人加持，比特幣今年一月初從2.9萬美元攀升，一度漲破5.8萬美元，創下新高。回顧比特幣今年市值，一度擠下台積電，僅次於蘋果、特斯拉等知名公司。

我國投資人投資比特幣，可以透過境內或境外交易平台（如BitoEX或Coinbase）購買比特幣；也有人選擇投資比特幣ETF。

比特幣、以太幣等加密貨幣被認為是一種數位形式的商品，與法定貨幣有所區別。隨著交易產生，不得不跟著考慮課稅問題了。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所執業會計師游雅絜表示，民眾交易比特幣所產生之交易所得，由於綜合所得稅是採申報制，如果有交易所得，可能會被歸類為財產交易所得，須納入申報；如果有交易損失，依照所得稅法規定，檢具資料符合規定者，每年度扣除額，以不超過當年度申報之財產交易之所得為限；當年度無財產交易所得可以扣除，或是扣除不足者，得於以後三年度之財產交易所得扣除，計算後，併計其他各類所得並依規定減除扣除額後，按綜合所得淨額所適用之綜合所得稅率5％～40％累進稅率計算應納稅額。

游雅絜進一步說明，如果投資人是投資比特幣ETF，以現在風行的GBTC（Grayscale Bitcoin Trust）為例，由於交易市場都在海外，民眾如果有交易所得，應列為海外所得，併同其他的海外所得，如果金額超過100萬元，就須列入個人基本所得額申報；如果有交易損失，屬於海外「財產交易損失」，可自當年度海外之「財產交易所得」扣除，扣除數額以不超過當年度的財產交易所得為限，計算後，併計綜合所得淨額及各項基本所得額並扣除670萬元後，按20％計算個人基本稅額。

(工商 )