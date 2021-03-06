淡水海水浴場外海漁船翻覆 兄弟落海66歲弟失蹤 13:022021/03/06 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水沙崙海水浴場外海漁船翻覆 2人落海1人失蹤（戴上容翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一艘漁船今天上午11時許於淡水區沙崙海水浴場外海翻覆，船上一對兄弟落海，海巡人員與消防隊獲報後緊急到現場救援，68歲哥哥幸運被救起，意識清楚被送往馬偕醫院救治，但66歲弟弟至今仍下落不明，目前海巡持續於外海搜救並調派空勤總隊直昇機支援，消防人員也到場、負責岸巡搜救中。 促比照仰德大道 發淡水通行證 一夜2意外無力打壓通膨 油價朝7字頭前進、創2年新高 (中時 ) #外海 #落海 #搜救 #翻覆 #淡水沙崙海水浴場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北投反淡北道路 淡水居民擬發起拒北投人開車進淡水行動 10:452021/03/05 生活 2噸生鮮鳳梨銷澳洲 運費比水果貴 04:102021/03/06 政治要聞 擅闖阿塱壹古道 最重罰15萬 04:102021/03/05 地方新聞 外匯探搜－美元Q2可望升值 H2趨貶 04:102021/03/06 產業特刊 高流海音館迎賓 3月20日滿載測試 04:102021/03/06 地方新聞 男假冒妻LINE抓猴 反吃官司 警查個資砸情敵車 記過送辦 04:102021/03/05 社會新聞 北投里長反嗆 淡水人別來 04:102021/03/06 地方新聞 時周大紅人 我．我們1／邱宇辰 踏入《全明星運動會》 一開始的我沒那麼認真 08:022021/03/06 娛樂 雲林麥寮鄉 增設第2幼兒園 04:102021/03/05 地方新聞 4年土地均價漲2倍 台南高鐵房價潛力可期 20:072021/03/05 區域情報-台南 海端站2死1傷工安意外 罹難領班今出殯、家屬掛布條求公道 16:092021/03/05 社會 社會熱門新聞 陸媳婦一天洗5次澡 婆婆破門見震驚一幕怒罵兒：畜生 - 社會 嘉義麵線攤老闆娘彎腰舀麵 麵線饕客暴動了：好大 - 社會 父子鬩牆 阿公認孫不孝收回贈與土地 - 社會 西濱南下大安段砂石車大翻車 黑砂散滿地全線道封閉中 - 社會 台南廢墟直播探險 真遇上「全屍白骨」觀眾嚇瘋喊：一路好走 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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