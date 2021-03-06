一艘漁船今天上午11時許於淡水區沙崙海水浴場外海翻覆，船上一對兄弟落海，海巡人員與消防隊獲報後緊急到現場救援，68歲哥哥幸運被救起，意識清楚被送往馬偕醫院救治，但66歲弟弟至今仍下落不明，目前海巡持續於外海搜救並調派空勤總隊直昇機支援，消防人員也到場、負責岸巡搜救中。

(中時 )