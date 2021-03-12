新冠疫情造成貨櫃市場供不應求，帶動航運族群去年底出現難得一見大行情。財信傳媒董事長謝金河表示，近期二月營收公布後，貨櫃航運三雄股價表現相對理性，自認是航海王的台驊董事長顏益財透露，「今年運價仍然很硬朗」，從投資角度來看，貨櫃運輸股業績會非常亮眼，預期今年航運三雄的股價變化會很有看頭。

謝金河在臉書貼文表示，在華爾街百年投資信條中，最經典的名言：行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在充滿希望中毀滅！每一個產業，對照股價，大家都可以去比對一下。例如，好了一整年的半導體股價，現在是在哪一段？但最精彩的可能是貨櫃航運股。

到3月10日為止，上市上櫃公司公布二月營收，全體上市櫃公司營收達2.6兆元，寫下同期歷史新高，這當中最搶眼的是貨櫃運輸三雄，長榮海運296.29億元，創歷史新高，比去年同期增加125%，陽明海運2月208.28億元，比元月的204.46億元還高，前兩個月營收比去年同期成長74.8%，萬海航運前兩個月營收258.08億元，比去年同期成長122.5%。2月正值農曆過年，2月營收能比元月營收更成長的只有貨櫃航運股。

謝金河說，在營收公布後，貨櫃航運三雄股價表現很理性，三家公司股價都在平盤附近，相較於中國的中遠海控大漲11.37%，海豐國際創23.7港元歷史新高；南韓的現代商船股價從2120大漲到24050韓元，股價上漲10.34倍；日本的三船三井，日本郵船全都大漲，再創歷史新高紀錄；丹麥的馬士基也大漲邁向新高，台灣的貨櫃運輸股表現最理性。

他認為，今年最撲朔迷離的產業恐非貨櫃航運莫屬。去年是貨櫃航運大翻身的一年，在慘了10年，全球哀號遍野聲中，疫情意外扭轉頹勢，貨櫃運輸從第三季開始好轉，第四季大好，今年第一季可能會好到出乎大家意料之外，第二季可能也不差，但下半年會如何？大家都沒有把握，市場對股價表現很克制。

自認是航海王的台驊董事長顏益財向謝金河透露，這是他進入這個行業30幾年，從來沒有見過的好景，他認為景氣會比大家預期還久，因為壞了10年的景氣，船舶不夠，現在大家努力造新船，可能也要一、兩年或兩、三年，疫情影響碼頭裝卸作業，但疫情緩和後，經濟解封帶來的貨物吞吐量更會大幅增加，運價仍然會十分硬朗，他對景氣非常有信心。

義美食品董事長高志尚也提到，義美今年有兩樣產品出口到美國突然大好，他說義美的珍珠奶茶冰棒一次出200個貨櫃，一個貨櫃裝68400支冰棒，小泡芙也是一次出200櫃。美國人怎麼這麼愛吃冰棒？高志尚說很多人不能出門，只好抱著冰棒吃，他認為三月碼頭塞港現象會逐漸紓解，但運價仍然很硬朗。這是業者與客戶端的看法。

謝金河表示，以投資角度來看，今年貨櫃運輸股業績會非常亮眼，但股價會在籌碼面、基本面、技術面，以及景氣面多方較勁，貨櫃三雄今年的股價變化一定會很有看頭。

(中時新聞網)