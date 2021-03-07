有關保險疑難雜症，問問顧問》

剛過完了農曆新年，你的年終獎金還剩下多少呢？如果有剩餘的錢最好「花」在適當投資理財上，免得胡亂地花光光一毛不剩，像是投入個人保障規劃就是不錯的選擇，只是難免會有些突發狀況事與願違，例如原本預計好要拿來繳保費的錢「莫名其妙」就花完了，頓時方寸大亂，可能影響保費無法如期繳納……。萬一遇到這種狀況，該怎麼辦？許多人直接聯想到的，就是申請解約，只是，這是最好的解決方式？還有其他更好的辦法？以下聽聽小花平台保險顧問的中肯建議。

臨時繳不出保險費該怎麼辦？小花平台保險顧問指出，比較好的做法是試著找看看有沒有其他的資金融通管道或是考慮轉換保險契約，「非萬不得已不要輕言解約，直接解約絕對是下下策！」以下提出5招教你如何將危機化為轉機：

第1招、改變保費繳交方式

如果一時無法繳出年繳保險費，不妨考慮在保費應繳日期前，將原先的年繳保險費方式改為半年繳、季繳或是月繳，至於確認無法繼續繳交者，通常也可以辦理「保費墊繳」、「減額繳清」、「展期定期」或是「終止契約」等方式因應，透過調整個人的繳費彈性或是降低保障額度，來減輕繳費壓力。

其中，需特別注意的是，如果是月繳、季繳的保單，寬限期為「保費繳款到期日後30天」，一般來說，保險公司不會寄發催告通知書；而如果是半年繳、年繳的保單，寬限期則為「催告通知書到達隔日起的30天內」，保險公司通常會先等一段時間（例如20天）才寄出催告信，為了保障個人權益，一定要記得在寬限期內繳交保險費，以免影響保單效力。

第2招、啟動自動墊繳功能

根據保單條款約定，保單在停效前，通常會有30天的繳費寬限期，但是超過期限仍未繳保險費，保險公司會以掛號寄發催告通知信給該保戶並給予寬限期，如果該保戶超過寬限期仍未繳保險費，保險公司會以「保單價值準備金」自動墊繳當期應繳的保險費與利息，使契約繼續維持有效。

小花平台保險顧問提醒，當壽險保單累積有「保單價值準備金」，在寬限期截止前，可以保單的「保單價值準備金」自動墊繳該期保險費，如果「保單價值準備金」的餘額不足以墊繳1日的保險費且經催告到達後屆30日仍不交付時，則保險契約效力立即停止。

(中時新聞網)