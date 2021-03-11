台北市松山機場前（9）日上午7時許，驚傳有民眾誤闖跑道，據悉，一名65歲老伯騎著腳踏車在飛機跑道上逛大街，為騎腳踏車上跑道的首例；經塔台人員察覺後，才緊急派員攔下帶出場。而此行為已影響飛安，恐需繳上5000至2萬5千元不等罰金。

松山機場9日上午7時53分，塔台發現飛機跑道上竟出現一名騎腳踏車的民眾，逍遙的在筆直又空曠的跑道上運動，遂緊急指派人員前往帶離，而老伯則聲稱，他當時正在晨間運動，並不曉得不能進入，進去之後就迷路，才不小心一騎就騎到了飛機跑道上。

那究竟老伯如何闖入機場？經了解後得知，誤闖的65歲老伯上午7時52分自濱江街的民航人員訓練所進入，疑似是上午進出車輛較多，老伯魚目混珠與其他車一同進入機場，最後才迷路騎上跑道，短短一分鐘內就被塔台人員發現帶離，所幸當時沒有飛機起降，並未造成任何飛安危機。

對此，航警局透露，該時段正值工作人員上班尖峰，站崗執勤員警疏忽才讓民眾闖入，後續將追究責任，並做出事後檢討，嚴防意外再次發生。

此外，民眾擅自闖入飛機跑道已違反《民用航空法》，將可能被開罰5000元至2萬5000元不等罰金。

(中時新聞網)