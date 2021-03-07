藻礁公投越演越烈，議題聲量持續上升，由於反彈聲浪不斷，公投連署累計人數突破50萬大關，幾乎篤定成案。對此，公投領銜人潘忠政昨(6)晚在臉書上發文，呼籲中油應面對廣大的民意，立即停止關於第三天然氣接收站的開發，並且舉行聽證會，開啟公開透明的政策辯證機制。

潘忠政在臉書上表示，珍愛藻礁公投已經進入連署階段，數量也達到安全份數，成案已經是必然的結果。而公投團體也肯定府方溝通的誠意，同時也在此重申，在民意如此殷切的期待下，開發單位應該立即停下所有海事工程，避免對藻礁生態系造成無可回復的傷害，如此也才符合去年6/16總統府李俊俋副秘書長對環團的承諾。

面對龐大的民意，潘忠政呼籲政府應盡快以此案召開正式聽證會，開啟公開透明的政策辯證機制，尤為我們所企盼。

而農委會主委陳吉仲將與環團見面溝通一事後，引起諸多揣測，部分外界人士認為是否可能及時不送出連署書，讓公投撤案，對此，潘忠政強調「不可能撤案」，並且會將連署書將如期在3月19號前送到中選會，請所有參與連署的好朋友們放心。

(中時新聞網)