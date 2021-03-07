台灣第一批新冠疫苗正在開始施打，民眾抗疫士氣大振，襯托了年初以來製造業的熱呼呼景氣。牛津經濟研究院最新景氣觀測報告分析，疫苗批准和部份國家施打，增加了人們對於疫情大流行可望在今年稍晚結束的期待，世界各地的實際情況可能不如想像，許多市場仍然限縮活動舉辦，邊境開放遙遙無期，還有疫苗推遲推出、甚至不同理由的供應鏈中斷出現，已感覺到2021年第一季的全球經濟增長比2020年底還要弱。

「要寄望於接近夏季時分了」，牛津研究團隊指出，許多已開發經濟體的貨幣寬鬆措施會促使經濟增長加速，像美國這兩天通過的1.9兆美元紓困計畫，帶來的復甦將從製造業、金融業和科技業擴大，一路延伸到疫情期間重創嚴重的消費者服務業，像如旅遊業、飯店住宿業。

牛津指出，估計今年第二季會出現有感復甦，部份的動力來自疫情期間的家戶額外儲蓄，當然是指高收入家庭的資本利得增加。另一方面，去年第三季需求爆增的工業供應鏈，一度面臨缺料、缺工，船舶航運的缺櫃等，造成第四季迄今供應鏈部份中斷、供需相當混亂的情況，走過夏季時分，今年下半年就得以緩解，回歸供需常態。

(工商 )