全球銷售量8,000萬台的任天堂Switch，市場不時傳出改版的消息，根據外媒彭博社（Bloomberg）報導，預計今年年中將推出7吋OLED面板機種，解析度維持在720P，但是在主機輸出的解析度則支援4K。

根據報導指出，任天堂計劃將在今天推出一款7吋採用三星OLED螢幕的Switch，為自2017年上市的Switch來增加產品線陣容，以持續更新產品的Xbox與PS5。在三星部分，消息指出三星將在6月開始量產7吋720P的OLED螢幕。初期每個月產能不會超過100t萬片，並在7月出貨給代工廠。

目前任天堂Switch產品線包括6.2吋的一般型機種及5.5吋的Switch Lite。過去任天堂曾為Switch做了加大電池容量以提高使用續航力的性能提升版本，這次的版本更新主要針對螢幕尺寸及主機輸出解析度進行升級，在TV模式下可以提供4K的畫面解析度。

相較於現在的LCD螢幕，OLED螢幕具有耗電量低、對比度高、反應速度快等優勢。任天堂今年1月才將Switch的全年銷售量2,400萬台上調為2,650萬台，相較期一年的2,103萬台，增加了26％，也是自2017年開賣以來銷售量歷史新高。Switch的軟體銷售套數也由1.7億套上修至2.05億套，也較去年的1.68億套增加。

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(中時新聞網)