美國空軍研發中的B-21突襲者轟炸機(Raider)可能要到明年才會試飛，但是相關的後勤設備已經開始在準備。南達科他州的艾斯沃斯空軍基地(Ellsworth AFB)開始測試臨時機棚的原型，可見其慎重。艾斯沃斯空軍基地是預定3座B-21主基地的其中之一。

美國空軍時報(Airforce times)報導，首座臨時機棚在2月26日完成，已在繼續其他型號，美國空軍說，這些臨時機棚做為主要維修機庫在空間不足時的補充

B-21還要1年多的時間才會正式亮相。(圖/美國空軍)

。雖看不出臨時機棚的技術深度，但可確定的是，這樣的機棚必然符合B-21在主要運營基地，或是其他部署基地的最具成本效益的選擇。

美國空軍後勤系統管理辦公室主任戴瑞克‧歐克利(Derek Oakley)說：「臨時機棚架設容易，可以解決總是必須將飛機移入移出機庫的麻煩，從而使飛機更快飛行。」

指定艾斯沃斯空軍基地來測試的原因，是因為當地天氣條件比較多樣，風霜雨雪都有，也就能收集到更多臨時機棚面對不同氣候的防護力。

B-21的3座作戰基地分別是艾斯沃斯，以及密蘇里州的懷特曼空軍基地(Whiteman AFB)，和德州的戴斯空軍基地（Dyess AFB），其中艾斯沃斯是第一地點的首選。

美國空軍已經批准購買至少100架B-21，但是根據包括美國空軍全球打擊司令部司令-提莫西·雷（Timothy Ray）的評論，這數量只會多而不會少，最終可能達到220多架。

美國空軍快速部署辦公室主任朗戴爾·沃爾登（ Randall Walden）說，他預計B-21的首次飛行將在2022年中旬進行。

(中時新聞網)