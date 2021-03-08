鴻海(2317)集團旗下富智康（FIH Mobile）取得美國強固型行動設備商Sonim Technology新款強固型手機製造訂單，新機預計採用高通（QUALCOMM）的晶片模組、並在富智康越南工廠生產，預計第三季問市銷售。

Sonim新聞稿指出，執行長威爾金森（Tom Wilkinson）表示，富智康擁有全球公認的全面手機設計、開發及生產能力，選擇與其建立重要合作夥伴關係，將使Sonim能以較經濟且高效率方式加快部署大量設備。

威爾金森指出，Sonim的下一代強固型手機將在富智康越南工廠生產，希望能從富智康提供的硬體、軟體、認證及製造等ODM服務中受益，且能與一流供應商聯手，首批新款手機預計第三季問世。

於美國那斯達克指數掛牌交易的Sonim聚焦提供強固型行動解決方案，應用於建築、能源、公用事業及酒店、物流、製造、公共安全及運輸領域等特殊工作環境，產品除了強固型設備外，亦包括工業級配件、雲端軟體及服務等。

(時報資訊)