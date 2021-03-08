華南金(2880)集團積極配合政府的都市更新及危老重建政策，位於臺北市萬華區華江段三小段374-3及380地號2筆土地，已取得臺北市政府重建計畫案之核准，成為政府推動都市更新及危老重建政策以來，首宗由公股金融機構轉投資之資產管理公司申請核准的危老重建案。該案重建後，將提供各住戶「建築物生產履歷」，確保住戶安全、安寧、安居的居住環境。

華南金AMC表示，本案位於臺北市萬華區大理街巷內，建物為四十年以上之老舊建物，對於現住戶之公共安全、居住品質及當地市容觀瞻影響甚鉅，急需透過更新重建，達到改善實質環境及提高生活品質的目的。華南金AMC在接受地主洽談合建委託後，針對地主需求量身訂作，整合華南金融集團資源，提供都更危老一條龍服務，由華南銀行提供融資、信託等規劃，華南金AMC擔任本案起造人統籌後續規劃設計、發包興建等危老重建事宜，並委託中華建經負責該案之營建管理，深獲地主之肯定與信賴。

該案在今年2月取得拆除執照，規劃拆除後將於現場搭設接待中心，並於取得建造執照後辦理銷售作業，預計民國110年年底發包及開工，民國113年完工。本案基地面積814平方公尺，未來預計興建地上13層，地下3層之現代化住宅大樓，並申請綠建築銀級標章、智慧建築銀級標章、依住宅性能評估實施辦法辦理新建住宅性能評估之結構安全性能類別第三級；藉由危老重建機制，重新規劃配置都市空間，如配合基地周遭整體環境，退縮4米做為人行步道，提供寬闊舒適的空間，同時正臨馬路處也設置8公尺x20公尺救災操作活動空間，供雲梯消防車救災操作使用，有助改善周遭防災作業效率。

華南金AMC和地主一樣重視基地之情感，於拆除前，特別商請地主提供基地內原有建物結構中之舊有檜木，統一規劃設計及重新再製後，供本案部分公共設施之裝飾使用，在老屋換新屋的過程中，將原有萬華區充滿歷史懷舊文化之精神得以傳承下去。

(時報資訊)