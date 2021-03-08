2020年不僅全球PC市況大好，桌上型顯示器產品總出貨量也明顯增長，其中，畫面刷新率在100Hz以上的電競液晶顯示器產品出貨量更有翻倍增揚升，依市調單位TrendForce最新調查顯示，去年度在疫情帶動的宅經滴需求挹注下，全球電競液晶顯示器出貨量年增105％、達1,840萬台，預估今年還將以逾四成年成長率續增，可望達2,590萬台。

TrendForce分析師王靖怡表示，在前五大電競顯示器品牌廠中，台廠微星及華碩的電競液晶顯示器出貨量皆來到新高，年增率分別達114％及108％，其中，以布局電競曲面顯示器為主力的微星，去年加槌擴展平面IPS顯示器產品線，成長幅度不僅超越市場平均值，並居於前五大品牌之冠。

至於華碩，除了持續擴增電競顯示器產品線，去年初起即在市場急性需求大幅爆發前就超前部署備貨，推升其整體液晶顯示器產品出貨量在電競顯示器的帶動下、站上歷史新高，在含括電競與非電競顯示器的整體顯示器產品總出貨成長率，也亥居前十大顯示器品牌廠之冠。

微星也宣布在台灣市場祭出新春感恩回饋活動，自如日起到4月30日為止，推出1,500曲度的三款電競顯示器MAG27C、MAG272CQR及MAG32CQR外，旗下34吋的電競顯示器包括熱銷UWQHD高解析度產品MPG341CQR，與1,000曲度、首款搭載HDMI CEC設計的ARTYMIS 343CQR，及另為Esports電競賽事專用設計的IPS平面電競顯示器MAG274R、MAG274QRF和MAG274QRF-QD等產品，購買指定型號產品並上網註冊／申請，還能將PH110工學椅、MSI反折帽、龍魂戰盔等MSI電競獨家好禮回家。

微星並預告，今年除了將持續推出滿足多元玩家需求的曲面顯示器新品外，亦將推出更多IPS平面顯示器機款新品，拚出貨量繼續揚升、擴大其市占率。

(工商 )