遊戲市場調查機構Newzoo估2020年底，手機遊戲的營收可達到767億美元年增達12%；到2021年底前，將可望看到更多手機遊戲的成長。Arm（安謀）生態系資深經理Steve Winburn認為，支撐這個成長的力道，是以下七大趨勢，而手機遊戲也將持續站穩最強勢的遊戲平台地位。Arm的Mali繪圖處理器（GPU）處於手機遊戲體驗的核心，過去一年經由合作夥伴出貨超過10億顆，使Mali成為行動平台市場領先的GPU。

七大趨勢包括：一、更多跨平台玩法。目前的趨勢顯示，遊戲內容越來越能橫跨各種裝置。用戶想要在行動裝置以及電玩主機上，都能玩高人氣、高傳真的多用戶遊戲，例如《要塞英雄》與《絕地求生》，但要有相同的高品質。這個趨勢 2021 年將持續向前推進，並獲得快速演進中的 5G、雲端遊戲，以及行動平台上更多優質遊戲體驗的持續支援。

二、更高的社群性，連接性更棒。另一個將對手機遊戲帶來極大好處的地方，就是雲端遊戲的持續推進與5G的推出。2020年由Arm委託Newzoo進行的5G遊戲演進報告中，預測022年底全球將有10億支支援5G使用中的智慧手機，將佔全球所有使用中智慧手機的21.8%。這個成長趨勢在2021年整年可能繼續發展，預估5億名用戶會採購最新5G智慧手機。

三、遊戲成為吸引大量觀眾的競技項目。電競過去幾年內持續成長，經典的比賽與電競聯盟標榜他們匯聚了全球最棒的玩家。不過在2020年，人們真正看到電玩遊戲進展為吸引大量觀眾的競技。這一點透過龐大的電競營收與在線觀看的觀眾人數展現無遺。根據Newzoo估測，2020年全球電競營收可望成長至11億美元！其中，中國是最大的電競市場，Newzo估計營收達3.85億美元。

四、擴增實境架構手遊。擴增實境（AR）藉由融合虛擬角色與物件、以及用戶所在的真實世界環境，來進行環境擴增的能力，讓手機遊戲如虎添翼。2016年發表的《精靈寶可夢GO》手遊儘管並未讓AR架構的遊戲就此一帆風順，但AR架構的手遊數量在2021年可望將持續成長。VYNZ研究公司最近發表的一份報告，指出AR與虛擬實境（VR）市場2020年的營收達到221億美元。此一成長態勢到2021年預料仍將持續下去；而同一份報告也預測2025年的市場營收將達到1,611億美元。AR能力在智慧手機市場不斷提升的普及率，已被點名為這股成長力道的一大助力。

五、專注於「行動優先」。2020年，遊戲業把焦點轉移到「行動優先」。即便是傳統上只專注開發個人電腦（PC）與電玩專用主機遊戲的遊戲廠商，也把資源投入開發更多的手機遊戲作品。預期這種轉移到2021年將會持續，而手機遊戲也將以比PC及電玩主機，持續獲得更大幅度的發展。人氣最高的PC與電玩主機遊戲廠商，也藉由在手遊平台上發表他們最成功的遊戲作品來回應這個趨勢。這些作品包括《俠盜獵車手》系列、《當個創世神》、《毀滅戰士》、《太空戰士》系列、《古墓奇兵》、《江湖本色》與《戰慄時空》等。

六、優質遊戲體驗的擴展。過去幾年內，手遊文化的擴展已經超越如《糖果傳奇》等休閒類遊戲，朝傳統上只出現在 PC 與電玩主機的更為重度的遊戲體驗發展。這種新類型的重度手機遊戲，包括《要塞英雄》、《王者榮耀》與《絕地求生》。

七、休閒類手遊仍佔一席之地。儘管行動平台上仍持續增加重度遊戲的體驗，休閒類遊戲仍在手遊市場中佔有相當的比例。事實上，行動市場排名前十的遊戲中，有八個作品是休閒類遊戲。這證明休閒類遊戲對行動市場仍保有相當的影響力。2021年在行動平台上，教育與兒童遊戲將會有很大的市場潛力。

以上所提的這幾大趨勢，受惠於行動平台上的系統單晶片（SoC），使用的效能與效率更高的架構、產品與解決方案。Arm的Mali繪圖處理器（GPU）處於手機遊戲體驗的核心，過去一年經由合作夥伴出貨超過10億顆，使Mali成為行動平台市場領先的GPU。除了裝置本身，Arm也支援遊戲開發商，提供他們足以突破繪圖極限的軟體與工具，並在Mali架構的裝置上優化手遊體驗。

Arm也正與不同的夥伴合作，包括Unity、Epic、Crytek、Google、King與戰遊網，為玩家呈現絕佳的手遊體驗。

(時報資訊)