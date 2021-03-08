《國際經濟》德國1月工業生產意外下滑 17:232021/03/08 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國一月的工業生產意外下跌；此前一個月還出現大幅上揚。顯示該歐洲最大經濟體的製造部門在今年初表現較弱。 德國聯邦統計局周一公布數據顯示，在包括營建業和能源業的工業部門，其產出在一月為月減2.5%；路透調查為增加0.2%。 12月該數據則從此前的0.0%不變，修正為增加1.9%。 《國際社會》法富豪達梭 墜機身亡 《國際產業》奧迪EV電池工廠 2023年啟用 (時報資訊) #上揚 #德國 #工業生產 #一月 #意外 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》調研：英國生產力低落 對美德中出口表現落後 12:512021/03/08 財經 《熱門族群》塑化報價連番漲 台聚家族挾基本面噴出 11:092021/03/08 財經 《電機股》鈞興-KY2月營收年增140％ 創同期新高 16:152021/03/08 財經 日第4批輝瑞疫苗到貨 約99萬劑單次最大量 16:192021/03/08 國際 法人：殖利率攀升、未來族群輪動將更頻繁 13:172021/03/08 財經 《產業》全球機械線上採購大會331登場 230家國際買主參加 12:172021/03/08 財經 2月PMI、NMI樂觀 對未來六個月展望雙創新高 11:112021/03/08 財經 葉倫喊話＋就業數據優 美元短線看漲 04:102021/03/08 財經要聞 十四五經濟引擎 林毅夫：要喜新不厭舊 04:102021/03/08 話題觀察 較原訂多3成 第二批輝瑞疫苗抵港 04:102021/03/08 產業財經 美洛克3D列印設備 助產品開發 04:102021/03/08 產業特刊 財經熱門新聞 台股驚嚇一幕沒有1檔跌停 爆背後3大弔詭 - 財經 別管台積電了 股神驚天動作洩2種股票大爆發 - 財經 美債殖利率再陡升 上証指數重挫摔破3500點 創業板崩5％ - 財經 殖利率第一樂章揭開序幕 - 財經 台塑四寶 料高標配息 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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