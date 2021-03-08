德國一月的工業生產意外下跌；此前一個月還出現大幅上揚。顯示該歐洲最大經濟體的製造部門在今年初表現較弱。

德國聯邦統計局周一公布數據顯示，在包括營建業和能源業的工業部門，其產出在一月為月減2.5%；路透調查為增加0.2%。

12月該數據則從此前的0.0%不變，修正為增加1.9%。

(時報資訊)