中鋼預計週五開出4月份和第二季內銷盤價，中鋼8日與下游手工具、鋼線鋼纜業者代表舉行盤前交流活動，業者建議中鋼棒線盤價能溫和調漲漲價格，以協助外銷接單；中鋼則表示，該公司必然會考量下游的接單競爭力，來決定新盤價。

針對棒線盤價方面，中鋼上週已與螺絲業進行交流活動，業者建議中鋼新盤價能夠溫和調漲，最好每公噸調漲幅度不要超過2,000元。接著，中鋼8日也前往中部分別與手工具、及鋼線鋼纜業者進行交流活動。

在這次交流活動中，手工具公會理事長黃信德表示，即使國際鋼價走高，希望中鋼能適當調漲價格就好。同時，業者也建議中鋼，要儘量供應業者料源所需。

另台灣鋼線鋼纜公會理事長潘仲良也建議中鋼，希望盤價不要漲太凶，溫和漲價就好，這樣對下游業者比較好接單。

中鋼營業銷售處長李文周則表示，中鋼除將參考國際行情外，也一定會顧及下游的競爭力，來開出適當的盤價。而且該公司也將全力供應料源，以內銷客戶為主，來滿足下游的需求。

(工商 )