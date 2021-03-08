受惠主要客戶的需求增溫，絲毫不畏今年農曆新年、工作天數較少的影響，全球汽車輪圈領導廠商巧新科技（1563）8日公布自結2月合併營收5.82億元、年增18.21％，累計今年前二月合併營收達11.4億元、年增20.02％。

巧新表示，受惠於歐美及日系超跑、豪華汽車品牌車廠，對於旗下客製化輪圈的拉貨動能依舊強勁，公司拉高產能稼動率，並戮力因應客戶訂單的需求，才讓雲林廠產能利用率，保持近滿載的水位，因而遞出2月營收的年增表現。

巧新就目前整體訂單保持良好的能見度來看，隨著主要客戶的拉貨力道，仍持續向上增加，將有助於巧新今年上半年營運遞出亮麗佳績。

面對綠能化的浪潮，包括福斯喊出2025年前將投資350億歐元，發展電動車相關事業，福斯全集團（跨品牌）預計2030年推出約70款電動車；福特宣布將斥資10億美元改造德國科隆廠，目標2030年前，在歐洲販售的客車，皆為電動車；Volvo聲稱從2030年起只生產電動車，旗下產品全部電動化等，皆凸顯各個品牌車廠已陸續展開制定電動車發展方針，讓電動車相關業者，將蓄勢待發。

巧新強調，雖目前公司客製化輪圈，來自電動車的營收比重，僅將近10％，但由於在相同尺寸下，鍛造輪圈的重量，平均可較鑄造輪圈輕15％至25％的特性，成為品牌車廠發展輕量化、節能減碳技術不可或缺的關鍵零組件之一。 巧新說，未來隨著電動車持續普及化，將帶動鍛造輪圈在新車銷售市場的滲透率提升，有助於巧新產能規模持續放大，並對公司整體營運，帶來正面的挹注。

展望2021年上半年營運，巧新維持審慎樂觀看法。巧新透露，公司已明顯感受到主要品牌車廠客戶為滿足終端需求，已有加大備貨力道及急單需求，預料可創造公司今年上半年的整體營運良好成長動能。

(工商 )