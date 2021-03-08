2008年金融危機後，一直是由中國扮演驅動全球經濟的引擎，但今年大不同。研究機構指出，世界第一大經濟體美國將取代中國，成為今年全球經濟復甦最主要的推手。

知名研究機構牛津經濟研究院（Oxford Economics）表示，世界各國積極施打疫苗，防疫措施鬆綁，商業活動迅速回溫下，今年全球經濟成長率上看6％左右，將創近半世紀以來最快增速。

牛津經濟研究院提到，世界經濟龍頭美國今年對全球經濟成長率的貢獻料超越中國，是2005年來首見。自2008年爆發金融危機後，全球經濟都靠中國引燃復甦火種，反觀美國遭受大蕭條（Great Depression）以來最弱復甦。倘若全球前兩大經濟體美國和中國，今年的擴張速度一如預期並駕齊驅，從美國經濟規模比中國大了三分之一來看，美國對全球經濟的貢獻自是比中國來得大。

花旗集團全球首席經濟學家曼恩（Catherine Mann）指出：「2021年美國將再度扮演全球經濟火車頭的角色。」不過她也提到，美國經濟成長恐會受到國際情勢干擾而減緩。

高盛集團預期，去年美國經濟萎縮3.5％，今年可望大爆發，由負轉正擴張7％。中國經濟去年正成長2.3％，今年增幅料達8％。

摩根大通經濟學家預期到了今年中，美國可望超越疫情危機前的趨勢成長率。中國雖已重返疫情前的成長軌道，但不會更上層樓。歐洲與部分新興市場復甦落後的態勢，將一直持續到明年。

牛津經濟研究院指出，新冠疫苗加速上市、拜登政府擴大刺激推1.9兆美元紓困案、美國聯準會維持貨幣寬鬆、美國人儲蓄激增等諸多有利因素加持下，美國經濟展現韌性。牛津經濟研究院表示，美國家庭的超額儲蓄達1.8兆美元。

經濟學家同時指出，有別於前次經濟危機是資產泡沫破裂或債台高築惹的禍，美國等地經濟在後疫情時代應可盡速復甦。

(工商 )