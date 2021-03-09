即時外送平台foodpanda擴大藥妝外送版圖，看準女性客群在電商占比已逾7成，宣布攜手統一超旗下藥妝通路康是美，搶攻美妝或生理用品等外送「玩美商機」。目前全台已有50間康是美門市上線、上架近1600項商品，預計至年底將有超過半數門市上線。

foodpanda指出，女性喜愛購買的美妝用品或生理用品，已成為外送市場的重要領域之一。此次與康是美合作積極搶攻「玩美商機」，目前全台已有50間康是美率先上架，提供個人護理、彩妝美容、養生保健等近1,600樣各式日常用品，其中逾200樣為養生保健商品。

foodpanda統計發現，每日晚間7～9點為美妝保養類商品訂購的熱門時段，推估消費者可能於下班通勤時透過手機下單，到家時即可收到商品，搭配康是美依各地生活需求而衍生不同的營業時間，最晚到凌晨2點都能送。

foodpanda資深公共事務經理郭昕宜表示，公司除積極布局生鮮雜貨外送領域外，亦持續拓展藥妝外送版圖，預計今年底將有逾半數康是美成為foodpanda合作門市，提升商品多元性與服務廣度。

郭昕宜指出，foodpanda透過觀察數據發現，在康是美上線後，衛生棉及護髮膜等女性用品最為熱賣，顯示消費者透過foodpanda平均20分鐘的即時外送服務，就算有臨時需求，也能在家下單快速獲得商品。

為慶祝foodpanda與康是美攜手合作，foodpanda即日起至21日提供限時7折優惠，消費者只要訂購滿99元，輸入優惠碼「HICSM」單筆訂單享7折優惠，最高可折抵100元。優惠碼數量有限，每個帳號限用一次。

(時報資訊)