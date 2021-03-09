宅經濟噴發，紙箱卻缺很大，商總理事長許舒博9日兵分三路啟動「搶救紙箱生產」大作戰！因紙箱奇缺，商總旗下百業出現「空有訂單，出不了貨，衝擊營收」的危機，許舒博9日將先函文經濟部工業局、致電勞動部，針對相關產業盼能延長工時，10日再與環保署協商紙箱「有效回收再利用」的可行機制。

許舒博直言，紙箱缺不解，4月鳳梨盛產季時，搶購的鳳梨若因紙箱缺而出不了貨，問題會變更大！

商總旗下包括紙箱製造業、網購電商業、農產品運輸業等各行各業日前紛紛向許舒博「求救」！商總會員廠商反映，雖然因宅經濟夯，業績、訂單看似「噴發」，卻因紙箱缺很大，空有訂單，出不了貨，也衝擊到營收。

許舒博也因此在3月2日總統蔡英文反映「紙箱」問題，蔡英文也很有所感的指出，她家裡也「囤」了一大堆的紙箱，並當場指示在場官員想方設法排除業者的難題的同時，她也提出建議，應建立有效利用的回收機制。

許舒博於是先向工業局長呂正華瞭解紙箱缺的根源，發現不缺原料用的紙漿，而是缺做紙箱用的紙板，包括永豐餘、正隆與榮成三大工業紙廠雖然按現有的機組、勞力條件下，產能全開，紙板生產依然供不應求。

在瞭解問題所在後，許舒博決定兵分三路搶救紙箱生產，第一路是，9日函文工業局建議，一是比照解決貨櫃缺的問題，建立總協調供貨的機制，二是比照口罩國家的模式，對紙箱生產相關業者也能給予相同的延長工時的待遇。

第二路是，工業局將「銜」商總函文與勞動部協商延長工時。許舒博也將親自致電勞動部長許銘春說明。最後，許舒博10日將與環保署會商蔡英文提到的「有效回收再利用」機制的建立可行性，以解紙箱缺。

(工商 )