明天是311東日本大地震十周年，台灣、日本、美國、英國共同舉辦的全球合作暨訓練架構（GCTF），今天啟動「強化各國及社區防災韌性國際研習營」。日本駐台代表泉裕泰說，這次研討會主題由日方提出，很感謝能在三月這個時期舉行研討會，並迎接英國在台辦事處首次的GCTF共同參與。
泉裕泰指出，東日本大地震發生後，日本設立了國土強韌化推進本部，從各個方向研究防災減災措施，且宣佈了「仙台防災合作倡議」等，以推動「更好的重建」，並與各國分享日本的知識與技術。
外交部長吳釗燮說，台灣和日本時常受到自然災害襲擊，但我們也從中汲取教訓，透過這次的研習營，我們希望能分享經驗並促進強化防災韌性的對話。
美國在台協會（AIT）處長酈英傑表示，台灣在人道援助及災難防救的領域堪稱世界一流，AIT曾與台灣共同舉辦相關國際研習營，包括兩次GCTF國際研習營，協助培訓印太地區第三國夥伴關於災害防救的最佳做法。自從1999年發生921大地震以來，台灣便積極增進應對自然災害的能力，並進而成為區域內災害防治的模範。
英國在台辦事處代表鄧元翰說，很榮幸能和我們的朋友共同舉辦GCTF。在災後重建方面，英國的目標很單純，就是要能過得比災前更好。英國的國際氣候資金（ UK International Climate Finance ）在過去五年投入了58億英鎊，協助了6千6百萬受到氣候變遷威脅的人們重建家園。
(中時 )
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