日本台灣交流協會10日攜手文化部及中華文化總會舉辦「日台友情Always Here系列活動記者會」，中華文化總會副會長江春男（左起）、外交部長吳釗燮、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、文化部次長蕭宗煌及台灣日本關係協會會長邱義仁共同完成啟動儀式，一起見證311大地震10年來日本東北的轉變以及日台的友情。（劉宗龍攝）

明天是311東日本大地震十周年，台灣、日本、美國、英國共同舉辦的全球合作暨訓練架構（GCTF），今天啟動「強化各國及社區防災韌性國際研習營」。日本駐台代表泉裕泰說，這次研討會主題由日方提出，很感謝能在三月這個時期舉行研討會，並迎接英國在台辦事處首次的GCTF共同參與。

泉裕泰指出，東日本大地震發生後，日本設立了國土強韌化推進本部，從各個方向研究防災減災措施，且宣佈了「仙台防災合作倡議」等，以推動「更好的重建」，並與各國分享日本的知識與技術。

外交部長吳釗燮說，台灣和日本時常受到自然災害襲擊，但我們也從中汲取教訓，透過這次的研習營，我們希望能分享經驗並促進強化防災韌性的對話。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑表示，台灣在人道援助及災難防救的領域堪稱世界一流，AIT曾與台灣共同舉辦相關國際研習營，包括兩次GCTF國際研習營，協助培訓印太地區第三國夥伴關於災害防救的最佳做法。自從1999年發生921大地震以來，台灣便積極增進應對自然災害的能力，並進而成為區域內災害防治的模範。

英國在台辦事處代表鄧元翰說，很榮幸能和我們的朋友共同舉辦GCTF。在災後重建方面，英國的目標很單純，就是要能過得比災前更好。英國的國際氣候資金（ UK International Climate Finance ）在過去五年投入了58億英鎊，協助了6千6百萬受到氣候變遷威脅的人們重建家園。

(中時 )