國內工商產業區域布局趨勢如何變化？從建照核發量可看出端倪。信義全球資產公司觀察近年建照核發面積發現，工業類（工廠、倉儲）建照核發面積從2017年中美貿易戰開打以來穩定成長，2020年來到263萬坪創下新高，分布區域桃園為第一，新北則是亮點。

至於商業類(商店、旅館、遊樂場）部分，台中近五年總核發面積超越台北，躍居第一；台北雖被超車，但2018年後已連兩年成長，娛樂服務產業的對於實體商場需求將有不同布局。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，科技業擴大布局，廠房需求增加，考量購地成本與供應鏈，許多企業選擇由北往南做跨區域或多地同時設點，加速建置產線。桃園產業鏈完整且有進出口交通優勢，始終是企業首選之地，2020年工業類建照核發面積達53萬坪，近五年核發總面積超過250萬坪，佔六都該類建照核發面積量40％。

另外，亮點區域是新北市，2020年達37萬坪，除與2019年相比成長83％，為六都同期成長幅度最高縣市外，更是2016年的3.8倍；產業升級需求在工業區立體化方案與捷運路網刺激帶動下，產業在新北投資設置廠房廠辦趨勢越來越明顯。

台中近年城市發展快速，有著人口成長、各產業的隱形冠軍群聚、交通建設推動、舒適氣候等條件，成為國內外大型企業、台商回流重要跨區插旗之地。除了工業類建照核發面積2020年達26萬坪，較前年成長近50％，與2017年中美貿戰開打時的面積相比，成長一倍之多。

另外值得關注的是，台中近五年商業類建照核發面積達34萬坪，已超越台北市，為六都之冠，代表除了精密製造業外，有許多休閒服務類產業也看好台中，擬在此持續布局。

柯宏安表示，今年截至2月底投資台灣三大方案已高達近1.2兆資金投入，台商企業持續回流，而國際間貿易戰演變為科技戰，讓產業界布局也牽動商用地產的量變與質變，開發商除住宅產品外，也因應企業需求而投入更多商用、工業產品。建照核發量代表未來供給，可為商用不動產市場帶來新的動能，當然也牽動產業未來設廠或營業點的區位移動；另一方面，大量的新供給，讓企業也有更多選擇可擇優布局。

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