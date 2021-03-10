▲1隻山羌掉落關山大圳，台東林管處森林護管員林易均「即刻救援」 。（青農提供／莊哲權台東傳真）

▲1隻山羌掉落關山大圳，台東林管處森林護管員林易均「即刻救援」 。（青農提供／莊哲權台東傳真）

1隻山羌不慎跌落台東縣關山鎮水圳中，露出驚恐無助的表情，台東林管處關山工作站森林護管員林易均「即刻救援」，過程中褲子被割破，手上也沾有山羌受傷的血漬，所幸最後是有驚無險順利將落難山羌救上來。

關山鎮公所接獲民眾通報，指出在關山環鎮自行車道「縱關日月亭」旁的關山大圳河道中發現有隻山羌受困，希望鎮公所能趕快派人把牠救上來。

由於現場的地形落差大加上河道水流不停，聞訊前來的鎮公所人員和員警只能守在場警戒，並向台東林管處關山工作站及「野灣野生動物池上救傷站」請求協助。而在自行車道，也出現有熱情的民眾對著山羌喊加油，希望牠能平安撐下去。

關山工作站主任莊瓊昌指派領有救生員證照的森林護管員林易均前往協助，由於山羌已經在水圳待將近2小時左右，林易均擔心山羌會因此受寒，評估現況後決定爭取黃金時間進行「即刻救援」任務。

林易均爬下雙節梯下至河道，鎮公所課長羅文宏則繞到後方協助警戒，所幸最後是有驚無險順利將山羌救上來，過程中林易均的褲子被割破，手上也沾有山羌受傷的血漬。

為了避免受到外界干擾而驚嚇，林易均先用大毛巾將山羌包括眼睛和濕漉漉的身體裹住穩定山羌不安的情緒。

野灣池上救傷站的獸醫師稍後也抵達現場，林易均小心謹慎將受傷的山羌放入獸醫師帶來的救傷籠裡，希望在獸醫師照顧下，有機會能康復再回到山林。

(中時 )