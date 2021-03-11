舊莊所所長陳志榮與員警吳振曜、游鈞為，利用基本急救常識與技能，成功挽回一條寶貴生命。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市南港分局舊莊派出所日前接獲報案，指有一名男子在里民廣場打羽球時突然心肌梗塞倒地，所長陳志榮與員警吳振曜、游鈞為立刻趕赴現場，把握黃金救援時間替男子進行CPR心肺復甦術並使用AED搶救，成功挽回一條寶貴生命，令家屬感謝不已。

當日陳志榮、吳振曜正在外擔服巡邏勤務，接獲通報得知有一名男子在派出所對面的里民廣場打羽球時，突然倒地無呼吸心跳，兩員立即火速趕赴現場。

陳志榮見男子情況危急，立即通報備勤員警游鈞為將所內的AED拿到現場，一面指示員警輪流實施CPR，一面通報消防局派遣救護車與救護人員緊急協助救援，恰巧一名男性軍醫及一名女性護理師路過，一同加入搶救行列，讓男子初步恢復呼吸心跳，再由救護人員送往內湖三軍總醫院急救。

南港分局表示，平時即利用常訓及各種集會時機，教導員警基本急救常識與技能，讓員警至案發現場發現民眾生命垂危時，能把握黃金救援時間實施CPR或其他急救措施，減少憾事發生。

(中時 )