隨著日本春鬥的結束，日企終於首肯願意要幫員工加薪，不過幅度卻是八年以來最低的一次。安倍經濟學中，曾提及公司要積極幫員工加薪一事。但是，2020年新冠疫情爆發，幾乎是把日本前首相安倍晉三政績給全部摧毀。

元月26日在東京舉行的勞資論壇，也為2021年勞資雙方薪資談判的春鬥拉開序幕。春鬥，是日本每年一到春季，勞工工會代表就會與日企資方進行包括加薪，縮短工時，以及作業環境等勞資間重要議題談判。

正常來說，日本上班族每年四月會固定加薪，年中的夏天與年尾的冬天，也各自會領到一次獎金。而在過去七年中，公司會加薪至少2％。理想中，員工加薪後，所得會增加，民眾較捨得去花錢，物價也會漸漸提升，健康的通膨環境得以因此建立。

因此，安倍經濟學目的也可達到。

然而，日本由於人口老化問題嚴重，導致長期勞動力欠缺，各公司行號也紛紛祭出優渥薪水來吸引人才。

萬萬沒想到，2020新冠病毒打亂這一切。特別是包括餐廳，交通，旅館，休閒與旅遊等服務產業而言，衝擊更是巨大。目前為防止疫情再度大幅擴散，很多公司行號都把工作安全，放在幫員工加薪前面來執行。

再加上日企獲利減少，甚至虧損擴大下，很多公司行號都需要政府金援才能撐得下去。在救急不救窮情況，公司財務漸漸失衡，也將產生愈來愈多失業人口。

所以，很多日本上班族只要能保住飯碗即可，加薪就猶如緣木求魚般。日企苦哈哈經營，家庭購買力又急遽縮手，也讓日本政府理想中的2％通脹目標，變得如此遙不可及。

曾經一度想當薪資談判領頭羊的豐田汽車（Toyota Motor），提出月薪增加9，200日圓約84.36美元，較2020年的8，600日圓略有提升。不過，豐田未透露自己基本工資也同步調升。至於日產汽車(Nissan Motor)則是月薪加7，000日圓，與2020年一樣。

國內媒體報導，富士通(Fijitsu)與其它主要電機製造商，以及工會達成協議，跟2020年一樣，將月薪基本工資調漲1000日圓而已。

相較之下，受疫情重重打擊的航空業，則是無法配合基本工資上漲要求。

目前，部分日企正從全面加薪方式，改為多樣化薪資制度。為吸引更多青年才俊，各公司行號也漸使用績效，非以資歷的方法來發員工薪水。

(時報資訊)