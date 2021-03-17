立院財政委員會17日邀請財政部業務報告，財長蘇建榮赴會前受訪時表示，行政院房市健全小組自2020年下半年陸續推出打炒房措施，主要是全球QE政策下資金行情顯現，推升不動產短期炒作情況，因此政府推出「不動產信用管制措施」、「查核紅單交易亂象」，另外本會期也推動房地合一稅2.0政策。

蘇建榮也指出，外界對囤房稅多有所關注，但囤房稅涉及到地方政府稅基、囤房定義、轉嫁成本等問題，尚待審慎規劃。

所謂房地合一稅2.0政策為境內個人若轉賣符合條件的預售屋、成屋，都必須在移轉登記後30天內申報繳稅，若持有兩年內出售不動產須課徵45％所得稅率、二到五年內出售為35％、五到十年為20％，十年以上一律為15％，若為自住屋可適用重購退稅與自住減免優惠。

而房地合一稅2.0也規定，境內法人在十年內皆比照個人稅率，持有十年以上仍為20％，而持有房產為主的未上市櫃公司股權買賣也列入範圍。至於境外自然人、法人皆為兩年內適用45％所得稅率、兩年以上一律為35％。

(工商 )