打炒房，行政院會11日將拍板攸關房地合一稅修法的「所得稅法」修正草案，不過，不討論囤房稅修法。根據修正草案持有期間在二年以內出售將課45％重稅。

房地合一稅修法主要有二，一是延長短期持有期間課重稅35％；二是將境內法人納入房地合一稅課稅。

現行所得稅法規定，依中華民國境內居住之個人持有房屋、土地期間認定適用稅率，持有期間在一年以內為45％；持有期間超過一年，未逾二年為35％；持有期間超過二年，未逾十年是20％；持有期間超過十年為15％。

至於囤房稅，行政院一直都列在中長期措施，據了解，行政部門考量，房東不會因為囤房稅上漲1至2％就賣掉手中多餘的房屋，反倒有可能直接在房租做調整，但所有的房地改革都不能讓屋主有機會直接轉嫁租屋者，無論出手輕重，都可能是增加房客租金而已。

行政院現階段打房，主要是針對短期非自住住宅炒房，及紅單投機客炒房，會傳出囤房稅討論，是因部分立委期待行政院推出官方版本，因此才納入討論，但並未形成共識。

(工商 )