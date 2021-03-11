雲朗觀光集團旗下雲品(2748)在春節連假商機挹注下，2021年2月營收年增逾4成，惟因疫情致使宴會訂單遞延，前2月營收仍年減1成。展望首季，公司持續優惠住房及餐飲業務，以多箭齊發策略全力衝刺國旅市場與餐飲業務，盼挹注營運成長動能。

雲品2月自結合併營收1.74億元，雖較1月1.9億元減少8.29％、降至近5月低點，但較去年同期1.21億元成長達43.45％。累計前2月合併營收3.64億元，較去年同期4.07億元減少10.43％，兩者均為同期第三高。

雲品表示，去年春節連假落於1月底、今年則落於2月初，使今年2月營收顯著年成長。就衡量基準較一致的前2月而言，日月潭雲品溫泉酒店住房業務穩定、維持高價，館外餐飲的尾牙春酒等活動，則因部桃群聚事件而訂單遞延，導致營收仍較去年同期衰退。

不過，隨著部桃疫情警報解除，雲品餐飲活動以逐步回溫，所受影響程度開始收斂，公司期待在疫情趨緩後，遞延的宴會訂單有助於挹注整體營運動能，並持續謹慎落實飯店館內進行消毒與防疫，提供員工與消費者安全無虞的消費環境。

展望首季，雲品持續強化日月潭雲品、台北君品酒店住房體驗與服務，228連假挹注國旅需求升溫，日月潭雲品住房率達逾95％高水準。台北君品則將5間客房打造為「美女與野獸－禁錮玫瑰」密室實境遊戲主題關卡，盼有效帶動住房率及餐飲來客數。

雲品持續優化服務及產品，致力提升服務精緻度、增進消費者體驗感受，以深耕國旅市場並維持領導品牌地位，包括日月潭雲品針對各客群規畫多樣性商品與服務，並與母集團雲朗觀光每月限時推出平日限定「雲朗好友日」活動，盼藉此帶動雲品及君品平日住房率。

同時，雲品持續延伸集團的餐飲事業優勢，採取零資產、純管理模式推動「君品Collection」宴會平台、「皇家薇庭」委託經營管理及外燴等多角化業務布局，盼在疫情後持續挹注整體營運體質穩健，並創造更強勁的成長動能。

(時報資訊)