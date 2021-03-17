台灣及帛琉旅遊泡泡正式啟動、將自4月上路。旅遊業者雄獅(2731)認為，隨著疫情日漸趨緩，可望有越來越多旅遊泡泡成形，儘管旅遊活動將出現結構性改變，以往低價促銷的旅遊商品將不復見，但相信消費者仍會願意嘗試，相關商機將會慢慢顯現。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍指出，台帛旅遊泡泡啟動後，初期因有限制、人數不多，對旅行社而言營收增加不大。但只要第一個泡泡成功，且隨著疫情逐漸趨緩，接下來後續一定有更多泡泡出現，使整體商機逐步顯現。

對於國境逐步開放及疫後旅遊活動復甦看法，游國珍認為，在防疫優先考量、管制仍多情況下，旅遊活動不再是說走就走，旅行社代辦業務可能增加，旅遊活動甚至將產生結構性改變，包括消費者、旅行社跟政府三者之間，均在調適疫後的角色改變。

游國珍認為，以往低價促銷的旅遊商品將不復見，包括機票、酒店、交通等在防疫規定下都會調漲價格。不過，對於更多旅遊泡泡成形，對政府相關政策仍表達支持立場，認為儘管在防疫優先考量下，團費價格會有所調漲，但相信消費者仍願意嘗試。

同時，雄獅將持續深耕國旅市場、投入資源及資金，以奠定基礎迎接入境旅客到來。游國珍表示，除了台人可以出國體驗異國風情，也期盼外國人士能來台欣賞台灣之美，並熱烈歡迎第一個旅遊泡泡帛琉總統惠恕仁來台，體驗海島國家不一樣的鐵道文化之旅。

(時報資訊)