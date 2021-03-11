連鎖餐飲集團乾杯(1269)受惠春節聚餐需求暢旺、年節禮盒熱銷挹注，加上去年比較基期較低，使2021年2月營收繳出「雙升」佳績，與前2月營收齊登同期新高。展望後市，隨著時序步入淡季，集團祭出時節新菜及情人節套餐搶攻商機，盼挹注淡季營運動能。

乾杯2月自結合併營收2.9億元，較1月2.65億元成長9.57％、較去年同期1.34億元跳增近1.16倍，創同期新高、亦為歷史第5高。累計前2月合併營收5.55億元，較去年同期3.99億元成長達39％，改寫同期新高。

乾杯2月營收繳出「雙升」佳績，主要受惠春節連假加持，旗下餐飲品牌業績表現均亮眼。同時，去年同期受疫情衝擊，中國大陸門市配合防疫無法營業，今年在擺脫疫情影響、消費信心恢復及過年節慶聚餐加持下，使海外營收跳增、創同期新高。

由於國人無法出國消費，助長餐飲內需市場，乾杯旗下餐飲品牌推出新年套餐搶客，營收表現亮眼。麻辣鍋品牌「麻辣45」春節前進駐台南，開幕後首周餐期全數滿座，過年期間亦場場客滿、來客數突破4千人，帶動麻辣鍋品牌業績年增達8成。

此外，因應今年春節在家圍爐需求增加，乾杯旗下電商平台「乾杯超市」推出的鍋物及燒肉禮盒同步受惠熱銷，帶動外販事業業績年增近1倍，均挹注2月營收成長動能。

乾杯指出，海外事業去年在疫情逆風中積極進行汰弱留強，雖然總店數較前年同期僅增加1家，但營收年增逾40％，體質改善效益顯現。集團將趁勝追擊重啟海外展店計畫，積極找尋物件擴大營業版圖，滿足更多饕客用餐需求。

展望後市，隨著時序步入國人喜好賞櫻啖美食的春季，以及白色情人節即將到來，乾杯旗下品牌「黑毛屋本家」、「和牛47」、「麻辣45」分別推出鄉土鍋物及限定情人套餐攬客，搶攻浪漫商機，盼挹注3月淡季營運動能。

(時報資訊)