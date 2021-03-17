周二芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆期貨收高，主要擔憂大豆供應國巴西因降雨而推遲收割帶來支撐；玉米漲跌不一，交投最活躍的近月攀升，因出口需求強勁，此前美國農業部報告宣佈中國簽訂了自1月以來規模最大的一筆美國玉米採購訂單；小麥期貨漲跌互現。

據巴西政府資料顯示，2月份巴西出口大豆較同比減少40.1%，主要受到大豆收穫耽擱，雖然今年巴西大豆收穫耽擱，但是巴西植物油行業協會（ABIOVE）仍預計巴西大豆產量將達到創紀錄，2021年巴西大豆出口也將達到創紀錄；分析師正在等待美國農業部本月底發佈播種意向報告。

終場5月大豆漲3.75美分，報1423.25美分，5月小麥漲2美分，報647美分，5月玉米漲4.75美分，報554.25美分，5月黃豆油持平，報55.09美分，5月黃豆粉跌1.3美元，報406.10美元。(商品行情網)

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