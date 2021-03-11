今天是311大地震屆滿10周年，副總統賴清德今在臉書表示，期盼未來，與日本在如此堅定的情誼基礎上，能夠繼續深化經貿、農業、文化及災防等各方面的交流合作。

他也強調，也要祝福日本克服疫情挑戰，即將舉辦的東京奧運會順利成功，兩國情誼長存！

賴清德今在臉書指出，「台日友好，情誼長存！」今天是311東日本大地震十週年。當年日本遭逢挑戰，台灣人民感同身受，透過各種管道，第一時間送暖。

他說，患難見真情，東日本大地震台南市民伸出援手，隔年他也率團赴日協助行銷災後觀光。2016年台南大地震發生當天，日本在14小時後就派遣預備調查隊抵達地震現場，協助救災、捐款及送物資。

他強調，台日兩國同屬天然災害頻傳的國家，過去每當兩地發生災害時，兩國人民就像家人一樣，互相扶持、彼此關懷。

他表示，受疫情影響，暫時限制了兩國人民的密切往來，但雙方政府在防疫上緊密合作，包括疫情資訊分享、疫苗與藥品研究開發、醫療專家交流等建立直接聯繫管道，共同維護人民的健康與安全。

(中時 )