中澳摩擦下，澳盛銀行（ANZ）著手裁撤大陸人力，將在未來18個月大幅裁撤在成都的服務中心與技術職達到850人，相當澳盛在大陸員工的一半，將該部分的職位轉移至印度等地。

雪梨晨鋒報報導，澳盛銀行在10日發公司內部信件，表示機載未來18個月裁撤大陸850名員工，主要裁撤的是成都服務中心，該中心成立於2011年，主要為數位金融發展而設立，現在僱用有1千多名員工。

報導稱，澳盛銀行此舉等同在大陸裁撤半數員工，這些被裁員工主要是技術職、後台營運等職位，澳盛預計在大陸8個據點保留100名營運人員以及700名銀行家。

澳盛銀行在信中指出，接下來幾個月會將成都團隊目前的工作轉移至印度邦加羅爾等地點，這項措施主要針對澳盛的精簡化戰略和應對不斷變化的外部環境而實行。

但報導稱，澳盛銀行仍表示，大陸為核心市場，會致力將業務留在大陸。

(工商 )