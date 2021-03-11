彰化縣基層農會12日將召開理監事會議，選舉理事長、常務監事並遴聘總幹事，這次永靖鄉農會因「復仇者聯盟」大翻盤，農會三巨頭重新洗牌，加上現任鄉長詹木根將連任屆滿，預料將牽動明年鄉長、代表會選舉布局。

永靖鄉因派系恩怨長年糾葛，每到選舉總是不斷角力，2013年前縣議員葉麗娟聯手前縣政顧問邱方銘與妻子林秀惠，強勢入主理事會，自己當選理事長，硬是將已掌舵12年的績優總幹事朱秋報拉下。

不料林秀惠上任後，夫妻倆與葉麗娟鬧翻，本屆選舉葉因而拉攏前縣府計畫處長謝昌達登記候聘，派系內鬥演變成藍綠對決，反倒葉慘敗落馬；隨後2018年大選，葉麗娟縣議員連任失利、七連霸落空。

永靖鄉代會更因為正副主席選舉賄選案，公所派、農會派兩派人馬大亂鬥，最後演變成2人停職、5人解職，1度僅剩4人問政，離譜至極；重選後原本落選的詹雅婷遲至去年順利當選主席，背後操盤的邱與詹父代表的農會派大獲全勝。

葉麗娟當年與朱秋報因選舉結怨，如今卻能握手言和、組成聯盟，兩人雖未直接參選理監事，但全程合作操盤，最後成功反撲；農會派系大洗牌，加上詹木根明年任期屆滿後續動向未明，預料這次農會選舉後續，將大幅牽動鄉長、代表會選舉布局。

林秀惠未獲續聘後，總幹事職務將由祕書代理，至於參與第二輪遴選作業的總幹事人選仍保密到家，有傳聞指找不到合適人選，也有人點名現任陳姓女職員、朱秋報昔日部屬。

(中時 )