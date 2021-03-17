雲林縣虎尾鎮農會順利選出理、監事，總幹事遴選恐難產。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮農會選舉，因總幹事黃鈺惠考績被理事長丁榮義打0分，引發全國矚目，2陣營互控對方違法，導致理、監事選舉被迫延後，17日農會舉行臨時會順利選出理、監事，理事長陣營拿下7席理事掌握主導權，但目前符合總幹事候聘資格只有黃鈺惠1人，19日的總幹事遴選恐將難產。

全台各農會原本依規定需於3月6日前進行理、監事選舉，但虎尾鎮農會因理事長丁榮義與總幹事黃鈺惠雙方陣營理念不合，互指對方的理事候選人資格有問題，導致候選人名單遲遲無法確定，直至17日才召開會員代表大會第1次臨時會，由會員代表投票選出理、監事。

投票結果共選出9名理事、3名監事，丁榮義陣營拿下7席理事掌握主導權，由於理事會將於19日投票選出理事長與遴選總幹事，因此黃鈺惠恐將難以連任總幹事。

不過因黃鈺惠為績優總幹事，申請登記原農會總幹事候聘人時，無須辦理成績評定及面談程序，逕予評定為合格人員，其他欲參加總幹事候聘者，計分基準計算總分需達90分以上，因此目前符合總幹事候聘資格的只有黃鈺惠1人。

丁榮義表示，他將推薦已退休的虎尾鎮農會前保險部主任蔡武吉候聘總幹事，蔡武吉在農會服務20餘年，爭取績優總幹事的成績評定拿到89.6分，雖未能達到績優總幹事的90分門檻，但已高出總幹事候選資格的70分許多。

丁榮義解釋，黃鈺惠因是績優總幹事，有保護條款，其他候聘人在第1輪遴選總幹事時，分數需達90分以上才能成為合格候聘人，但第2輪就沒有這個限制，因此有信心蔡武吉能夠順利成為未來的總幹事。

(中時 )