第11屆南市區漁會、第12屆南縣區漁會小組長及會員代表改選今天登場，接下來再選出理、監事，最後選出理事長、常務監事並遴聘組幹事，其中南市區漁會因登記候聘總幹事有3人，選情激烈，一早投票就大排人龍；警方在各投開票所執行勤務時也全程蒐證錄影，以避免賄選、暴力介入等，維護公平乾淨選舉。

台南市警察局長方仰寧表示，警方全力嚴正執法，以杜絕賄選歪風，台南市警察局為確保選舉公正、公平舉行，加強蒐證查賄制暴，已責成各開票所執勤員警全程錄影蒐證，也呼籲民眾主動出面檢舉賄選。

依據漁業法規定，以強暴、脅迫或其他非法方法妨害他人競選或使他人放棄競選或妨害他人自由行使選舉權者，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣15萬元以下罰金。

據了解，南縣區漁會具投票權的選舉人數有5萬5617人，南市區漁會有3萬1526人，投票時間從今天上午9點到下午3點止。

(中時 )