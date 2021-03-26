羅智強自爆曾經差點當上黨主席。(取自羅智強臉書)

國民黨主席將於7月改選，黨內多位大咖都有意願參選，引發各界關注。國民黨革實院長羅智強今(26日)在臉書表示，期待想參選黨主席的人，不要忘記在野黨最大的責任是制衡，而他也談到過去成為前總統馬英九競選總部發言人的秘辛，更自爆當時其實正跟幾個朋友在討論要不要成立新政黨，「曾經差點當上黨主席」。

羅智強26日在臉書寫下，黨主席選舉準備開跑，火花難免，看到許多支持者開始憂心忡忡，深怕國民黨又陷於分裂，一方面，他也期待想參選黨主席的人，不要忘記在野黨最大的責任是制衡，一方面他也請大家不必太過緊張。

羅智強認為，有時候適度的競爭並不是壞事，只要能維持君子風度，競爭有時候是進步的源頭。同時他今也在臉書發布「荔枝人生」最新影片，談到成為馬英九競選總部發言人的過程，他說，2007年的農曆年接到馬辦幕僚電話，以為是拜年，結果對方開門見山地說邀請他當競選辦公室發言人，當下反應是有點傻眼、答不出來，心想「怎會找到我？」

羅智強直言，當時跟馬先生不熟，加上手上有事情，第一時間就婉拒，提到因為還有事情處理，至於到底要處理什麼事情呢?他透露，也是很好笑事情，「因為我對參與政治很有興趣，那時剛好跟幾個朋友在討論要不要成立新政黨，我的夢想非常多，主要就是對當時的政局很不滿意，就想說成立一個新政黨，其實也八字還沒一撇，因為是我提議討論的，所以想說主揪不能跑啊！」最後經過一番討論後，才正式接下發言人職務。

談到這段經歷，羅智強也忍不住在臉書說，「曾經差點當上黨主席喔！」聽完羅智強分享的影片，不少網友紛紛留言表示，「羅議員94強」、「黨主席真的需要有雅量、能運籌帷幄、有智慧和魄力的人才」、「戰神94強」。

(中時新聞網)