「茂谷柑外銷馬來西亞啟運典禮」22日舉行，台中市長盧秀燕前往主持。（陳淑娥攝）

台中市茂谷柑年產量超過1萬公噸，農業局輔導農民團體外銷農特產品，以平衡國內市場供需、穩定價格，22、23日外銷2貨櫃茂谷柑至馬來西亞，共約34公噸，後續將持續洽談國外訂單，拓展外銷市場，減少疫情對農產外銷造成的影響。

東勢區及石岡區農會今日於東勢果菜市場聯合舉辦「茂谷柑外銷馬來西亞啟運典禮」，包括市長盧秀燕、副市長令狐榮達、農業局長蔡精強、民政局長吳世瑋、台中市農會總幹事林育葦、東勢區農會理事長劉進業、總幹事田士欣、常務監事賴裕銘、石岡區農會理事長陸明陽、總幹事張東海、常務監事吳維章等人，均出席支持。

盧秀燕表示，台中柑橘品質好、價格合宜，送禮自用兩相宜，柑橘去年外銷相較前年更成長30％，市府將持續與農會、農友共同努力，向世界推廣台中優質農產品。

現場工作人員將一顆顆外皮橘紅、飽滿光亮的茂谷柑裝箱後送入2個貨櫃，共約34公噸，這兩天陸續出口至馬來西亞，肩負打造台中水果優良品牌形象的使命。

農業局指出，台中市茂谷柑栽培面積有552公頃，年產量超過1萬公噸，主要種植於東勢、和平、石岡等大安溪河谷，因日夜溫差大，酸甜適中，著色均勻，品質極佳。

農業局表示，近期鳳梨外銷狀況引起關注，新冠肺炎疫情也造成國際航運混亂，將持續努力減少此情況對台中農產外銷造成的影響，目前積極開拓馬來西亞、新加坡、汶萊、日本、大陸等市場，並以多元方式輔導茂谷柑於國內外各通路流通，調節產銷，維持合理穩定的價格。

(中時 )