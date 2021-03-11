美國印太司令部司令、海軍上將菲力浦．戴維森（Philips Davidson）。（美聯社資料照片）

美國印太司令部司令菲力浦．戴維森(Philip Davidson)於本月9日出席聯邦參議院軍事委員會時指出，中國大陸強勢改變區域現狀，台灣已成為大陸的試金石，最快接下來6年內這樣威脅便會浮現。對此，戰略專家張競示警，假若不斷挑動兩岸緊張，進行政治動員，催出選票，並轉移民眾不滿焦點，到最後必然能夠「心想事成」，走向戰爭衝突。

綜合《美國之音》以及《海峽時報》等多家媒體報導，戴維森是於週二（3月9日）在美國國會參議院軍事委員會聽證會作證時發出警告。

戴維森憂心，北京正加速取代美國之領導地位，這可能會在2050年發生。面對這樣的雄心，台灣儼然成為過程中的一塊試金石，「我認為這樣地威脅在10年內便會浮現；事實上，可能接下來的6年便會顯現」。

參議員史考特(Rick Scott)詢問，美國是否該明確聲明「我們不讓中共入侵並征服台灣」時，戴維森回應，他身為印太地區司令官，他的義務是支持《台灣關係法》。他呼籲美方應重新審視是否繼續維持台灣政策上的戰略模糊立場，也強調美方會提供台灣專業建議、提高台灣防禦能力。

國內戰略專家張競在臉書以及《ETtoday》撰文分析，美國印太司令是依據情報部門研判與推估，而情報研判向來就是做最壞打算。

他指出，「當戰爭認真準備時，誠意面對往往會讓歷史轉向」，只要有心就能獲取和平，絕對不會走到歷史發展之死胡同。

不過張競也示警，假若為維持本身永久執政，不斷挑動兩岸緊張，藉由衝突激化情勢，來進行政治動員，催出選票，並轉移民眾不滿焦點，到最後必然能夠心想事成，走向戰爭衝突。

(中時新聞網)