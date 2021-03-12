美股帶頭衝，台股12日開高震盪收紅，外資續匯入再買超，加上出口商拋匯，激勵新台幣升勢，盤中最高來到28.094元，央行尾盤仍維持不調節，終場收在28.187元兌1美元，續創逾23年半新高，升值5.4分，已連續三個交易日收漲，台北外匯經紀公司成交量10.08億美元。

新台幣同步收周線，本周先貶後升，累計一周升值8.9分或0.32％，周線連四漲。外匯交易員指出，台股比美股提早一個交易日率先由科技股領漲，因此開高後獲利賣壓出籠未再進攻新高，僅上漲75點至16,255點，外資則是偏匯入買超新台幣60億元，加上出口商憂心央行就此放手，趁新台幣還在28元價位趕緊進場拋匯，使得新台幣升勢延續，再衝波段新高。

外匯交易員認為，央行總裁楊金龍11日在立法院財委會公布去年買匯阻升金額391億美元，超過美國財政部匯率操縱國淨買匯對GDP比率逾2％的檢視標準，且另二項也符合，代表被列入匯率操縱國能性高，因應4月美國匯率報告公布在即，在匯市也趁最近一波外資匯出潮，新台幣走貶下，放手尾盤作價干預，回歸「市場供需決定」，使得新台幣本周由貶轉升，若央行接下來不再尾盤作價，外資也續匯入，新台幣28元大關可能失守。

(工商 )