烏克蘭官員昨天宣布，烏克蘭國家安全和國防委員會已決定把飛機引擎製造企業馬達西奇公司（Motor Sich）收回變為國有公司。此前，烏克蘭政府力阻中國企業收購這家公司。

馬達西奇是世界最重要的飛機引擎生產工廠之一，在蘇聯時期被譽為「動力沙皇」。但這家公司近年營運陷入危機。

北京信威科技集團旗下的北京天驕航空與烏克蘭DCH集團，2019年收購了馬達西奇50%以上的股份，但數度向烏克蘭反壟斷委員會提出申請未獲核准。

烏克蘭為了這個敏感的收購案陷入為難。美國川普政府曾極力反對馬達西奇賣給中企，中國則對收購遭烏克蘭官方阻撓提出抗議。

俄羅斯衛星通訊社12日報導，烏克蘭國家安全和國防委員會秘書達尼洛夫（Oleksiy Danilov）昨天在該委員會會議結束後說：「目前已做出決定，根據這個決定，馬達西奇公司將歸還給烏克蘭人民，近期會通過法律和憲法的方式將其收回變為國有。」

在此之前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）1月底批准國家安全與國防事務委員會對馬達西奇的中國股東實施3年制裁的決議生效。其後烏克蘭外交部證實，已收到中國來文照會，但不便公布內容。

不過這項收購案尚未完全落幕。去年12月5日，馬達西奇公司的中國投資者告知烏克蘭政府，根據烏克蘭與中國政府的投資促進和相互保護協定，已對烏克蘭提出國際仲裁，求償35億美元。

(中央社)