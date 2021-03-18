蘋果主要光學元件供應商Lumentum Holdings已經將收購雷射製造商Coherent的價格提高至69億美元，持續推動這項備受注目的光通訊產業併購案。

Coherent周三證實，在三方人馬競購之後，Lumentum已經提高收購價格。

根據Lumentum新提出的計畫，Coherent股東每股將獲得220美元現金與0.61股Lumentum股票。

Coherent今年1月與Lumentum就57億美元併購案達成協議，但也吸引了其他想擴大市占版圖的競標者加入。5G通訊的日益普及與消費電子產品熱賣，將為光通訊產業帶來蓬勃商機。

Lumentum是台廠穩懋的前五大客戶之一，這項併購案若能成功，穩懋也將間接受惠，長線訂單可期。

《華爾街日報》周三晚間則報導，光學元件製造商II-VI Inc也已向Coherent提出了新的收購要約，出價70億美元，相當於每股285美元。

上個月半導體設備公司MKS Instruments向Coherent出價60億美元，當時II-VI出價64億美元。從那時起，Lumentum與II-VI即展開競購戰，透過提高現金部分，兩家公司都至少兩度提出新要約。

Lumentum並表示，兩家公司合併後，私募股權公司Silver Lake將出資10億美元入股。

(時報資訊)