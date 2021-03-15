財政部南區國稅局今(十五)日表示，針對3月13日媒體報導臺南靠近高鐵站預售屋案場千人搶買，該局於隔日已與內政部及臺南市政府主管單位進行聯合稽查，掌握了業者與民眾簽訂優先購買權證明單，如果民眾將證明單轉售或將現場已取號之資格出售，賺取差價，都算是財產交易所得，請務必併入取得所得年度申報繳納綜合所得稅，否則一旦被查獲後除補稅外還會處以漏稅罰。

該局表示，聯合稽查過程發現業者要求中籤者須提供10萬元支票，再開立二聯式「優先購買權證明單」。據媒體報導有領到號碼牌的民眾在現場以19萬元兜售，民眾如確有將該購買權或號碼牌出售，都屬財產交易性質，賺取之差價利潤應課徵個人綜合所得稅，未依規定申報者，國稅局會依法補稅及處以罰鍰。

南區國稅局特別呼籲，內政部和國稅局將會密切注意各個建案銷售情形，確實掌握所有交易內容，如有違反相關規定者，將主動通報並配合內政部和地方政府聯合稽查，從源頭遏止房地產炒作歪風，確保租稅公平與居住正義。

(工商 )